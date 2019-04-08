رحمة رياض تحقق رقمًا قياسيًا وتوجه رسالة للجمهور

متابعة بتجــــــــــــرد: حققت أغنية “وعد مني” للنجمة العراقية رحمة رياض، رقمًا قياسيًا من حيث نسبة المشاهدة عبر موقع “يوتيوب” الشهير عالميًا.

وقد تخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية الـ100 مليون مشاهدة في فترة لا تتعد الثامنية أشهر على إتاحة عرضه.

وفي هذه المناسبة وجهت رحمة رياض رياض رسالة إلى الجمهور شكرتهم فيها على دعمهم المتواصل لها وكتبت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي: “١٠٠ مليون شكراً من القلب.. على محبتكم ودعمكم وتشيجعكم المتواصل.. انتو شركاء ويايه بهذا النجاح.. شكراً لكل من ساهم بنجاح هذا العمل..وَ وعد مني القادم بإذن الله أفضل..الحمد لله”.

Advertisements

الجدير ذكره أن أغنية “وعد مني” هي من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي وقد تصدّرت لأسابيع عدّة المراتب الأولى في سباقات الأغاني الخليجية والعربية.

لمشاهدة فيديو أغنية “وعد مني”: