شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب يحتفلان بذكرى زواجهما الأولى – بالصور

متابعة بتجـــــــــــــرد: إحتفل النجمان شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بذكرى زواجهما الأولى مع الجمهور ومحبّيهما.

ونشرت شيرين صورة تجمعها مع حسام على الدراجة النارية وفي تعليقها عليها أشارت إلى أنها تعتبر هذا اليوم بمثابة عيد مولدها حيث أنها ولدت مرّة جديدة عند زواجهما فكتبت: “النهاردة عيد جوازي بس هو عيدي، أنا حاسة إن أنا اتولدت من جديد يوم ما اتجوزت حبيبي حسام، وبتمنى لكل ست تلاقي راجل زي حسام. كل سنة وإنت الحضن اللي بنتدفى فيه أنا ومريم وهنا”.

أمّا حسام فشارك متابعيه بصورة له مع شيرين من كواليس كليب “كل ما أغني” الذي كانا سبق وقدّماها معًا وكتب بتعليقه عليها: “عشت عمرى كله ادور علي ست في طيبه امي و جدعنه صحابي الرجاله تكون سند وضهر وحبيبه وصديقه وزي اليوم ده من سنه ربنا سبحانه وتعالى وهب لي كل ده وزياده بتمني من ربنا اني افضل اشكره عليكي كل يوم وكل سنه وانتي كل حاجه في حياتي”.

تجدر الإشارة إلى أن شيرين وحسام كانا على علاقة عاطفية سريّة قبل إعلان زواجهما منذ سنة.

من أسرة موقع بتجـــــــرد، نتقدّم بأحرّ التهاني من شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب متمنين لهما دوام السعادة والإستقرار.