سعد لمجرّد يحتفل بعيده.. فأي فنانة كانت السباقة في معايدته؟

احتفل النجم المغربي سعد لمجرد يوم أمس بعيد ميلاده الـ34، حيث عايده جمهوره ومتابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، متمنين له العمر المديد والنجاح الدائم.

وابرز من عايد لمجرد كانت ابنة بلده، الفنانة المغربية سميرة سعيد، التي نشرت على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر، صورة للمجرد، أرفقتها بالتعليق التالي: “الغالي سعد.. اتمنى لك سنة سعيدة وان شاء الله بالصحة والعافية وراحة البال.. وسنة مليئة بالنجاحات والإبداعات كالعادة”.

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في المقابل، انتشر على موقع يوتيوب فيديو يظهر عدد من المغربيين الذين تجمهروا في العاصمة الفرنسية باريس، احتفالا بعيد لمجرد، حيث رددوا أغان وزغاريد وتشاركوا هذه اللحظات الجميلة مع صاحب العيد فنانهم المفضل، الذي بالتالي لم يبخل عليهم بالصور ولبى طلبات الجميع بالتقاط صورا تذكارية برفقته وسط أجواء من الفرح والسرور والبهجة.

الجدير بالذكر أن سعد لمجرد كان قد سجن مؤخرا في باريس بعد ان وجهت اليه تهمتي تحرش واغتصاب فتيات من الجنسيات الفرنسية كانتا برفقته، لذا فهو لايزال اليوم غير قادر على مغادرة الاراضي الفرنسية، الى أن يبت القضاء الفرنسي في قضيتي الاغتصاب.

من جهة أخرى، يحضر لمجرد لفيديو كليب جديد، لم يتم الاعلان بعد عن تاريخ اصداره.