فيلم "أمينة" لأيمن زيدان.. الواقع المؤلم للمرأة السورية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - افتتح الفيلم الروائي الطويل "أمينة" لمخرجه النجم السوري أيمن زيدان، عروض "ليالي الفيلم السوري"، بصالة سينما الرينبو في الأردن.

ووفق تصريحات زيدان، فإن الفيلم "يناقش تداعيات الحرب على وجدان البشر، ممن عايشوا أهوالها، وتمكنوا على الرغم من ذلك من أن يصبحوا أيقونات للصبر، حيث يرصد ذلك الواقع المؤلم من زاوية المرأة السورية التي تفقد ابنها وزوجها وأخاها، وتقدم مع ذلك دروسًا في التفاني والتضحية والصبر".

وقال زيدان: إن الفيلم يتناول بأسلوب روائي سينمائي حياة سيدة ريفية رفضت أن تهزم، فقاومت الضربات بقوة وتصميم، مبينًا أنه رغم الآلام والمخاطر، وكل المشكلات التي مرت بها "أمينة" غير أن التفاؤل يبقى الحالة الأكثر بروزًا لهذه الأم التي ترمز إلى الأرض والحياة.

Advertisements

يشار إلى أن ليالي الفيلم السوري تضم أربعة عروض من أحدث نتاجات السينما السورية، وتتواصل حتى الأربعاء المقبل، وجميعها من النوع الروائي الطويل.