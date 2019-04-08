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متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجَّر كاتب السيرة الملكية، دنكان لاركومب، مفاجأة مثيرة بإعلانه أن توماس ماركل، والد دوقة ساسكس ميغان ماركل، لن يتمكن مطلقًا من رؤية حفيده الذي سيولد عمّا قريب.
وقال دنكان في مقطع دعائي جديد للفيلم الوثائقي "ميغان وهاري: قصة طفل ملكي" الذي سيبث على محطة TLC إن فرص اجتماع توماس بابنته حين تضع مولودها خلال الأسابيع المقبلة تبدو ضعيفة للغاية، ولهذا من المستبعد أن يتمكن توماس يومًا ما من مشاهدة حفيده أو التحدث معه، نظرًا لتردّي علاقته بابنته منذ زفافها من هاري.
وأضاف دنكان في ذلك المقطع الترويجي قائلاً "لدي قناعة تامة بأن توماس ماركل لن يتمكن مطلقًا من مقابلة حفيده أو حفيدته". وظهرت في المقطع نفسه سامانثا ماركل، 54 عامًا، وهي تقول: إن أختها غير الشقيقة (ميغان) أضرّت بعائلتها بفعل تصرفاتها.
على صعيد آخر، تطرقت الصحافية المتخصصة في شؤون المشاهير، أشلي بيرسون، لمسألة الخلاف القائم بين ميغان وسلفتها، كيت ميدلتون، إذ قالت: "لا أعتقد أن ميغان وكيت ستكونان صديقتين مقربتين من بعضهما البعض، فالحقيقة عكس ذلك بالفعل".
كانت هذه تفاصيل خبر خبير ملكي يُفجّر مُفاجأة: والد ميغان ماركل سيُحرَم من ابنها للأبد! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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