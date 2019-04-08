دُنيا بطمة "عاتبة جدًا" على مريم سعيد.. وتُوّجه لها هذه الرسالة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وجّهت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عتابًا حادًا إلى مواطنتها الإعلامية مريم سعيد، بعد الأزمة الأخيرة التي نشبت بينهما والتصريحات المتضاربة التي حملت في طياتها حربًا كلامية بين الطرفين.

وقالت بطمة في فيديو متداول في "إنستغرام"، إن لديها عتابًا كبيرًا لمريم سعيد ابنة بلدها؛ لأنها كانت تتحدث عنها بطريقة غير لائقة ومغلوطة، مشيرة إلى أن هذا اللغط قامت بإثارته في وسائل الإعلام المختلفة.

وأكدت أن مريم سعيد أخطأت؛ لأنها لم تتواصل معها للتأكد من صحة الكلام وحقيقته، ولكنها أصرت على مهاجمتها ونشر صور غير حقيقية باستخدام "الفوتو شوب".

وكانت أزمة نشبت خلال الأيام الماضية بين المغربية مريم سعيد ودنيا بطمة، بعد أن نشرت "سعيد" عبارة بعد انفصالها من خطيبها كريم الظريف، قائلة: "على نياتكم ترزقون"، وقامت بعدها "بطمة" باستخدام تلك الجملة أكثر من مرة، في أكثر من موقف؛ ما استفز متابعي "سعيد".

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ووجّهت "بطمة" رسالة لتهنئة زميلتها كارمن سليمان، في وقت سابق، على زفافها من الملحن مصطفى جاد، قالت فيها: "حبيبتي كارمن ألف ألف مبروك أتمنى لكم السعادة التامة في حياتكم أنت وأخوي مصطفى الله يوفقكم، فعلا على (نياتكم ترزقون) الطيب دايمًا يرزقه الله بالأشياء الجميلة في حياته الله يرزقكم بالذرية الصالحة حبيبتي".

وأغضب تلميح "بطمة"، بجملة "على نياتكم ترزقون" متابعي "سعيد" معتبرين أن تلميحاتها تُعد شماتة بخبر انفصال "مريم"، حتى ردّت "بطمة" بمنشور عبر حسابها على "سناب شات" قائلة: "بالنسبة لصاحبات (على نياتكم ترزقون) المتفلسفات، أول حاجة عمرني كنت عارفة أن كلام الله كل واحد هيفسرو بطريقتو، ثاني حاجة ولي خاصكم تفهموه وتعرفوه أنه مهما أشخاص أساؤوا لسمعتي منردش بالإساءة وخصوصًا إذا كانوا بنات البلاد لأن وطنيتي متسمحش ليا".