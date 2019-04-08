شكرا لقرائتكم خبر عن هاني فرحات يدعم وزارة الثقافة ويتحمل تكاليف حفل أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الموسيقار هاني فرحات تحمل تكاليف حفل المطربة أنغام بدار الأوبرا بمناسبة أعياد الربيع 28 ابريل المقبل دعما منه لوزارة الثقافة العريقة ودارالأوبرا المصرية منارة الشرق الاوسط الثقافية، ويكون عائد الحفل لصالح الوزارة والأوبرا . وقام فرحات بإرسال الموسيقار هاني فرحات خطاب رسمي للجهتين أكد فيه أن شركته ستتحمل تكاليف التجهيزات الفنية مثل معدات الصوت والاضاءة، بالإضافة إلى أجور الفنانين المشاركين في اوركسترا الحفل .



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