شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة انزعاج برات بيت من علاقة انجيلينا جولى وكولين فاريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت إحدي المواقع هذا الأسبوع أن نجم هوليوود الشهير براد بيت منزعج من أنجلينا جولي التي انتشرت مؤخرا تقارير تؤكد ارتباطها بالنجم العالمي كولين فاريل، إلا أن موقع "جوسيب كوب" أكد أن ما يتردد ما هو إلا شائعة كاذبة .

فقد اشار موقع "جوسيب كوب" هذا الأسبوع نفي تماماً وجود قصة حب سرية تجمع كولين فاريل و إنجلينا جولي وهي شائعة انتشرت بكثافة بعد نشر موقع " OK!" تقرير اكد ارتباطهما، فقد كان السب الحقيقي وراء انتشار هذه الشائعة هو حرص جولي علي حضور عرض فيلم " Dumbo " مع ابنائها الاربعة وذلك الشهر الماضي، و أكد مصدر مقرب للنجمين للموقع أنه لا يوجد أي علاقة تربط جولي بفريل حيث لم يظهرا معا وليس هناك دليل على الإطلاق يشير إلى أنهما في علاقة عاطفية .

كما قام نفس الموقع " ok " بنشر قصة مختلقة جديدة حول غيرة براد بيت من علاقة انجلينا و كولين فاريل و هي العلاقة غير الموجودة من الاساس و كأن الموقع هدفه فقط إثارة الجدل.