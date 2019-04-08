شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فى دقيقة.. معلومات لا تعرفها عن لورين سانشيز عشيقة جيف بيزوس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
لورين سانشيز اسم ذاع سيطه واشتهر بصورة كبيرة خلال الأشهر الماضية، وتحديدًا منذ إعلان جيف بيزوس مؤسس أمازون وماكنزى انفصالهما، الخميس، وتوصلهما لتسوية نهائية للانفصال مع الاحتفاظ بحضانة مشتركة لأبنائهم الأربعة.
الطلاق الذى يعد الأغلى فى العالم، كان السبب الرئيسى وراءه اكتشاف ماكنزى خيانة زوجها جيف بيزوس مع عشيقته لورين سانشيز، وهى مذيعة تليفزيون سابقة، كما تعمل كطيار مروحية، وأنشأت شركتها الخاصة للتصوير الجوى، وفى هذا التقرير الذى أعده "insider business".
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