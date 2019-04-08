شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شركات أمريكية: زيارتنا لمصر فتحت الباب لإعادة دراسة سوق الإنتاج السينمائي الأمريكي في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد من شركات الإنتاج السينمائي الأمريكية بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تأتي ضمن خطة المدينة التسويقية لجذب شركات الإنتاج العالمية للعمل في مصر، ووضع المدينة على الخريطة الإنتاجية للسينما الأمريكية.

وأكد أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة المدينة، أن هدف الزيارة هو إعطاء انطباع حقيقي عن طبيعة الأوضاع في مصر، بعد محاولة التشويه الإعلامي لصورة مصر في الغرب وإظهارها بشكل غير مستقر.

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وقال هيكل إن الزيارة تأتي بدعوة من مدينة الإنتاج الإعلامي بعد موافقة مجلس إدارة المدينة تفعيلاً لقرار رئيس الوزراء بمنح المدينة حق ترخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.

وأضاف أن الوفد الأمريكي ألقى العديد من التساؤلات الخاصة بالتسهيلات التي تمنحها المدينة لتصوير الأفلام الأمريكية داخل وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وأوضح لهم مسؤولو المدينة أن القرار الجديد من رئيس الوزراء يزيل الكثير من أسباب إحجام هذه الشركات من التعامل مع مصر لسنوات طويلة.

وقام الوفد ضمن زيارته لمصر بزيارة الأقصر وشرم الشيخ بدعوة من مدينة الإنتاج الإعلامي، بصحبة الفنان محمد كريم وخلال زيارة الوفد للمدينة تفقد مناطق التصوير المفتوحة، والتقى بعدد كبير من الفنانين المصريين الذين يقومون حالياً بتصوير الأعمال الدرامية في المدينة.

من جهته، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم البالغة بالزيارة، مؤكدين أنها كشفت العديد من الحقائق عن مصر أمامهم.

وأوضحوا أنهم فوجئوا بإمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي الفنية والتكنولوجية، قائلين إن هذه الزيارة ستفتح الباب أمامهم لإعادة دراسة سوق الإنتاج السينمائي الأمريكي في مصر والشرق الأوسط.