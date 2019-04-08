الارشيف / فن ومشاهير

وفد من شركات أمريكية: زيارتنا لمصر فتحت الباب لإعادة دراسة سوق الإنتاج السينمائي الأمريكي في مصر

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من شركات أمريكية: زيارتنا لمصر فتحت الباب لإعادة دراسة سوق الإنتاج السينمائي الأمريكي في مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام وفد من شركات الإنتاج السينمائي الأمريكية بزيارة مدينة الإنتاج الإعلامي، والتي تأتي ضمن خطة المدينة التسويقية لجذب شركات الإنتاج العالمية للعمل في مصر، ووضع المدينة على الخريطة الإنتاجية للسينما الأمريكية.

وأكد أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة المدينة، أن هدف الزيارة هو إعطاء انطباع حقيقي عن طبيعة الأوضاع في مصر، بعد محاولة التشويه الإعلامي لصورة مصر في الغرب وإظهارها بشكل غير مستقر.

56393107_10205513596594608_3343080188178071552_n

 

 

56398309_2183860074986552_4692634014379409408_n

 

 

56400479_2183860214986538_5474472397606223872_n (1)

 

 

56431071_2183860148319878_1335185429724397568_n

 

 

56483211_2183860278319865_6494212455332315136_n

 

 

56526707_10205513592314501_2598111788495011840_n

 

 

56874523_10205513598034644_1262311229259513856_n

 

 

57121023_2183860384986521_3800454120272297984_n

 

Advertisements

 

وقال هيكل إن الزيارة تأتي بدعوة من مدينة الإنتاج الإعلامي بعد موافقة مجلس إدارة المدينة تفعيلاً لقرار رئيس الوزراء بمنح المدينة حق ترخيص تصوير الأفلام الأجنبية في مصر.

وأضاف أن الوفد الأمريكي ألقى العديد من التساؤلات الخاصة بالتسهيلات التي تمنحها المدينة لتصوير الأفلام الأمريكية داخل وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، وأوضح لهم مسؤولو المدينة أن القرار الجديد من رئيس الوزراء يزيل الكثير من أسباب إحجام هذه الشركات من التعامل مع مصر لسنوات طويلة.

وقام الوفد ضمن زيارته لمصر بزيارة الأقصر وشرم الشيخ بدعوة من مدينة الإنتاج الإعلامي، بصحبة الفنان محمد كريم وخلال زيارة الوفد للمدينة تفقد مناطق التصوير المفتوحة، والتقى بعدد كبير من الفنانين المصريين الذين يقومون حالياً بتصوير الأعمال الدرامية في المدينة.

56400477_10205515117352626_4989034273026605056_o

 

 

56425591_10205508904397306_7803587506724667392_n

 

 

56556952_10205515120352701_2047353451930714112_o

 

 

56936279_10205515118512655_533199161638518784_n

 

 

57012513_10205508902997271_1975387662818738176_n

 

 

من جهته، أعرب أعضاء الوفد الأمريكي عن سعادتهم البالغة بالزيارة، مؤكدين أنها كشفت العديد من الحقائق عن مصر أمامهم.

وأوضحوا أنهم فوجئوا بإمكانيات مدينة الإنتاج الإعلامي الفنية والتكنولوجية، قائلين إن هذه الزيارة ستفتح الباب أمامهم لإعادة دراسة سوق الإنتاج السينمائي الأمريكي في مصر والشرق الأوسط.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من شركات أمريكية: زيارتنا لمصر فتحت الباب لإعادة دراسة سوق الإنتاج السينمائي الأمريكي في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا