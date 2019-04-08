شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال يصور "لمس أكتاف" فى السبتية لمدة 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم ياسر جلال عدد من مشاهده فى مسلسل "لمس أكتاف" بمنطقة وسط البلد، وتحديداً فى شوارع السبتية لتصويرعدد من المشاهد الخارجية ضمن أحداث المسلسل وكثف المخرج حسين المنباوى عدد ساعات التصوير حتى وصلت لـ24 ساعة للانتهاء من تصوير مشاهد المطاردات لياسر جلال.

وانتهى أبطال المسلسل من تصوير ما يقرب من 15 حلقة، المسلسل يعد من أول الأعمال التى بدأت التصويرفى وقت مبكر، ويجسد جلال دورمصارع يعتزل مهنته بسبب إصابته وبعدها يدخل السجن لاتهامه فى قضية قتل، حتى يتورط مع المافيا وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

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المسلسل يعد من أقوى المسلسلات فى الموسم الدرامى 2019، حيث ينتظر الجمهورقوة الصراع المشتعله بين النجمين ياسر جلال وفتحى عبد الوهاب، خاصة أن الأحداث تتسم بالسخونه والإثارة من الوهله الأولى، المسلسل بطولة ياسر جلال، فتحى عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصى، دنيا عبد العزيز، محمد عز، هبة عبد الغنى، سمر مرسى، محمد عز، محمد عز، هاجر الشرنوبى، تأليف هانى سرحان، إخراج حسين المنباوى، إنتاج سينرجى.