شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفليكس تفرج عن الصور الأولي من أول عمل باللغة العربية "جن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افرجت شبكة نيتفليكس عن الصور الأولي من مسلسلها "جن" أول عمل باللغة العربية فى العاصمة الأردنية عمّان، وهو المسلسل الذي يسلط الضوء على جمال البيئة فى الأردن وحياة المراهقين، ليقدم للعالم المعاصر لمحة عن الفلكلورالشرق أوسطى الفريد، ويطرح مواضيع معاصرة حول أساطيرالجِنّ من خلال قصة غابرة خارقة للطبيعة عن الصداقة والحب والمغامرة.

العمل من إخراج مير جان بو شعيا مخرج "فيلم كتير كبير"، فيما يتولى الثنائى إيلان وراجيف داسانى، اللذان عملا على إنتاج فيلم "SEAM" الإخراج التنفيذى لهذا العمل.

ويحكي جِنّ قصة مجموعة من الشبان العرب اليافعين الذين توضع صداقاتهم وعلاقاتهم الرومانسية الناشئة على المحكّ حين يستحضرون وبغير قصد قوى خارقة من الجنّ فهل سيتمكن الأصدقاء من الاتحاد معًا وإيجاد الإجابات اللازمة لإنقاذ كل شيء حين يبدأ صراع الخير والشّر؟

ويشارك في بطولة المسلسل مجموعة من النجوم الصاعدين في المنطقة، حيث تلعب سلمى ملحس دور ميرا، المراهقة المتمردة التي دمرها فقدان والدتها، وتحاول أن تتعلم كيف أن تحب من جديد حين تقابل كيراس، الذي يؤدي دوره حمزة أبوعقاب، الجنّي المكلف بحراسة الجنّ المذنبين ويلعب سلطان الخليل دور ياسين، الذي يكافح في عالم يبدو متآمرًا ضده، ونتابع قصته القديمة التي أثارتها صداقته غير الطبيعية مع فيرا، عائشة شاهالذو، التي تبحث عن الانتقام بأي ثمنٍ كان. وينضم إلى ميرا صديقاها فهد – ياسر الهادي، وليلى – بان حلاوة – في معركة لإنقاذ ياسين من براثن فيرا قبل فوات الأوان.

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