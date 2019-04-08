خاص| حقيقة انسحاب محمد صبحي من رئاسة لجنة الدراما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
أكد الفنان محمد صبحي اعتذاره عن عدم تولي رئاسة لجنة الدراما، وذلك بعد يومين فقط من إصدار المجلس الأعلى للإعلام برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، بيانًا أكد موافقة الأول واستعداده لممارسة مهامه الأسبوع الجاري بتشكيل اللجنة.
وقال صبحي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، اليوم الاثنين 8 أبريل، عقب تردد خبر انسحابه "طبعًا رفضت تولي المنصب واعتذرت".
جدير بالذكر أنه تم تكريم الفنان محمد صبحي في شهر مارس الماضي، على هامش فعاليات ثامن دورات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وذلك عقب عرض فيلم "هنا القاهرة" للمخرج عمر عبدالعزيز، الذي كرّمه المهرجان في نفس الدورة.
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