محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة: نشر الفنان محمد رمضان صورة من كواليس مسلسله الجديد" زلزال"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلق رمضان على الصورة وقال: "زلزال كابوس الأندال، رمضان 2019". مسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وحلا شيحة، ونسرين أمين، وحنان سليمان، ويوسف عثمان، وحسام داغر، ومن إخراج إبراهيم فخر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صورة- محمد رمضان في كواليس "زلزال":" كابوس الأندال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.