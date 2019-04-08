شيرين تحتفل بعيد زواجها الأول بكلمات رومانسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

احتفلت الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعيد زواجها الأول، ونشرت صورة تجمعها بزوجها المطرب حسام حبيب على "اسكوتر".

وعلقت: "النهاردة عيد جوازي بس هو عيدي، أنا حاسة إن أنا اتولدت من جديد يوم ما اتجوزت حبيبي حسام، وبتمنى لكل ست تلاقي راجل زي حسام، كل سنة وإنت الحضن اللي بنتدفى فيه أنا ومريم وهنا".

وتزوجت شيرين من المطرب حسام حبيب بعد قصة حب جمعتهما في 8 أبريل الماضي، في حفل زفاف حضره عدد من نجوم الفن.