بعد اعتذار كاملة أبو ذكري.. 6 مخرجين اعتذروا عن عدم استكمال أعمالهم في أوقات حرجة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اعتذرت المخرجة كاملة أبو ذكري، عن عدم استكمال تصوير مسلسل "زي الشمس"، والتي تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني، واستعانت الشركة المنتجة بالمخرج سامح عبدالعزيز لاستكمال التصوير لعرض المسلسل في شهر رمضان المقبل.

كاملة أبو ذكري لم تكن الأولى بين عدد من المخرجين اعتذروا عن استكمال تصوير مسلسلاتهم، لعل أبرزهم:

سارة وفيق

في 2016، انسحبت المخرجة سارة وفيق، من تصوير مشاهد مسلسل "البارون" بطولة الفنان عمرو عبدالجليل، بعدما نشبت خلافات بينها وبين الشركة المنتجة، واستكمل تصوير المسلسل المخرج الشاب أحمد صبحي.

سامح عبدالعزيز

المخرج سامح عبدالعزيز، صور عددًا من مشاهد مسلسل "أرض النفاق"، حتى تم إلقاء القبض عليه وحبسه بتهمة حيازة المخدرات العام الماضي، ليستكمل المخرج ماندو العدل تصوير مشاهد المسلسل الذي قام ببطولته النجم محمد هنيدي.

أحمد حمودة

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اعتذر المخرج أحمد حمودة، عن استكمال تصوير مشاهد مسلسل "يا أنا يا إنتِ" للفنانة فيفي عبده وسمية الخشاب، وعقب اعتذاره تعاقدت الشركة المنتجة المخرج ياسر زايد، لاستكمال تصوير المسلسل.

باسم علي

قبل أيام من بدء تصوير مسلسل "عالم افتراضي"، اعتذر المخرج باسم علي عن إخراج المسلسل، مما وضع الشركة المنتجة في مأزق، وحتى الآن استقرت الشركة المنتجة على المخرج إبراهيم فخر لتولي إخراج العمل.

إسماعيل فاروق

اضطر المخرج إسماعيل فاروق، للاعتذار عن تصوير مشاهد مسلسل "لعنة كارما" للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وذلك قبل أيام من بدء التصوير، بعد تعرضه لأزمة صحية، وتعاقدت الشركة المنتجة وقتها مع المخرج الكبير خيري بشارة لتولي العمل.

هاني خليفة

اعتذر المخرج هاني خليفة، عن تصوير مسلسل "نسر الصعيد" للفنان محمد رمضان قبل أيام من بدء التصوير، وتولى المخرج ياسر سامي إخراج المسلسل الذي عرض في شهر رمضان الماضي.