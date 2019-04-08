رجل أربعيني أسمر" و"عشرينية جذابة".. مواهب مطلوبة للمشاركة في فيلم محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعلن المنتج سيف عريبي عن مسابقة لاختيار عدد من الوج,ه الجديدة للمشاركة في فيلم "شبح النيل"، الذي يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر "سيف" صورة دعائية وكتب: "تعلن شركة مقام عن بدء التحضير لفيلم "شبح النيل 1920"، وفتح باب الأوديشن".

والشخصيات المطلوبة: "رجل أربعيني أسمر، فتاة عشرينية جذابة، رجل ثلاثيني، ممثلة أجنبية في العشرينيات، فتاة في العشرينيات طويلة ملامحها جذابة، فتاة صغيرة 12 سنة".

Advertisements

وأضاف: "شاب عشريني أسمر البشرة، فتاة بملامح أجنبية 18 سنة، طفل من 7 إلى 10 سنوات، رجل ثلاثيني ذو بنية قوية، وطفل 10 سنوات شبيه محمد رمضان".

فيلم:" شبح النيل" بطولة النجم محمد رمضان وتأليف محمد ناير إخراج ياسر الياسري إنتاج سيف عريبي.