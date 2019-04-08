أول رد من سمية الخشاب على بيان لجنة ملتقى المرأة السعودية

ردَّت الفنانة المصرية سمية الخشاب، مساء أمس الأحد، على بيان اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، الذي أوضحت فيه ملابسات تكريمها بـ”ختم الرسول”.

ونشرت “الخشاب” على حسابها الرسمي في موقع “تويتر”، صورتها وهي تحمل درع التكريم أثناء تسلمها الجائزة، وصورة الدرع بمفرده، دون كتابة أي تعليق.

وكانت اللجنة المنظمة لملتقى المرأة السعودية الثالث، قد أكدت أن التكريم جاء بناء على خطابٍ تلقته اللجنة من جمعية “مصريون في حب الخليج” يطلب مشاركة سمية الخشّاب، خاصة أنها تشغل منصب رئيسة جمعية الثقافة والفن.

وأضاف بيان اللجنة: “على أن تتمثل مشاركتها في كلمة للتعبير عن مكانة المرأة السعودية التي وصلت إليها خارج المملكة من خلال منظور عيون خارجية”.