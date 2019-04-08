ميريام فارس: لا استخدم صفة “أنا” إلا في هذه الحالة -فيديو

قالت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، إنها تختلف عن غيرها من الفنانين ولا تستخدم صفة “أنا”، في حياتها الشخصية.
وأضافت خلال لقائها في برنامج “كاربول كاريوكي”، مع الفنان هشام الهويش، والمذاع عبر فضائية “دبي”، أنها من الممكن أن تستخدم صفة “أنا” إذا تخطى الشخص الواقف أمامها حدوده فقط فعندها يتبدل حالها وتستخدمها. يذكر أن برنامج “كاربول كاريوكي”، يعد هو أول برنامج تظهر به ميريام بعد الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرًا وابعدتها على الساحة الغنائية لشهور.
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