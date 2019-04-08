فيديو طريف لابنة كيم كارديشيان وهي تغني وتخطف الأضواء من والدتها

يبدو ان نجمة تليفزيون الواقع كيم كارديشيان ستنافس قريباً ابنتها ” نورث ويست ” لجذب الجمهور ، بعد ان سرقت الطفلة البالغة من العمر 5 سنوات الأضواء من والدتها في مشهد فني طريف .

وأظهر مقطع فيديو متداول الطفلة خلال احتفالية وهي تغني بحرفية وشجاعة وتخطو على منوال والدها مغني الراب الشهير كاني ويست.

وبينما حاولت الطفلة ان يسمعها الجميع ، قامت بحمل الميكروفون الذي يبدو أكبر منها واندمجت بالغناء في مشهد مثير للإعجاب.