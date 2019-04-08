بالصور: فنانة فرنسية تكشف شفاءها من سرطان نادر

كشفت الفنانة الفرنسية القديرة مارسيا كروس، نجمة المسلسل الشهير Desperate Housewives، إصابتها بنوع نادر من السرطان. وأشارت إلى ذلك في رسالة نشرتها في وقت سابق على حسابها على “إنستغرام”وأرفقتها بصورة أظهرت خسارتها لشعرها بعد خضوعها للعلاج الكيميائي. وما أعاد الصور والخبر إلى الواجهة هو إعلانها مؤخراً تعافيها من المرض الذي بدأت تكافحه منذ العام 2017. وكتبت: “أنا ممتنة جداً وسعيدة لأنني ما زالت على قيد الحياة. لكنني حزينة بسبب تساقط شعري الذي لا يتجاوز طوله الآن الـ2 سنتم. ليس سيئاً جداً. فهل من أشخاص آخرين خسروا شعرهم بسبب السرطان؟”.

وفي مقابلة أجرتها معها مجلة People، قالت النجمة، 57 عاماً: “قرأت الكثير من الشهادات لمرضى نجوا من المرض وخصوصاً النساء اللواتي لم يتجرأن على ذكر نوع السرطان الذي يعانين منه”. وأضافت: “يشعرن بخجل كبير بسبب ذلك. وحان الوقت لوضع حدّ له”، مشيرة إلى أن السرطان أصابها في المؤخرة. وذكرت أنّها خضعت للعلاج الكيميائي ولم تجرَ لها أيّ عملية جراحية، علماً أنها تنشر عادة صوراً لها بالشعر المستعار أو بعد تغطية رأسها بقبعة. وأعلنت أيضاً خسارة صديقتها المفضلة بسبب إصابتها بسرطان المبيض. ونشرت صورة قديمة لها برفقتها مع التعليق: “خسرت صديقتي القديمة جاكي بسبب سرطان المبيض. أرجوكم استشيروا الطبيب دائماً ولا تستخدموا بودرة الأطفال”.