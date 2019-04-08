تخطت أغنية "المُطلقة"، أحدث أعمال المطربة كارول سماحة حاجز المليون مشاهدة، وذلك بعد مرور أسبوعين علي طرحها عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

يشار إلى أن الأغنية من ألحان وتوزيع ميشال فاضل، وميكس إدوارد مونييه، والكليب من إخراج بهاء خداج، وقد أثارت الكثير من الجدل قبل طرحها، وذلك عندما روجت للأغنية على حسابها بموقع

كارول سماحة تستعد لإحياء حفل غنائي كبير يحمل اسم "الحلم"، يجمعها بهولوجرام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات، يوم الجمعة الموافق 19 ابريل الجاري. فاضل، وميكس إدوارد مونييه، والكليب من إخراج بهاء خداج، وقد أثارت الكثير من الجدل قبل طرحها، وذلك عندما روجت للأغنية على حسابها بموقع"تويتر" فكتبت: "نعم أنا المطلقة"، دون أن توضح ما المقصود من تلك الكلمات.كارول سماحة تستعد لإحياء حفل غنائي كبير يحمل اسم "الحلم"، يجمعها بهولوجرام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات، يوم الجمعة الموافق 19 ابريل الجاري. لسماع الأغنية كاملة من هنا...



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. كارول سماحة تتجاوز المليون مشاهدة بأغنية المُطلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.