عقدت أخيراً مبادرة ديف فيلم لاب "Deaf Film Lab"، ورشة لتدريب شباب الصم من الجنسين على صناعة الأفلام وهي إحدى مبادرات مشروع سينما في كل مكان Cinema Everywhere.
وقال المخرج وجيه اللقاني مؤسس المبادرة إن الورشة أولى مشروعات مبادرة ديف فيلم لاب، وشارك بها 14 شابا وفتاة من الصم، تم تدريبهم بشكل احترافي متطور على كافة مراحل صناعة الأفلام القصيرة بداية من السيناريو والإخراج مرورا بالتصوير السينمائي وانتهاء بالمونتاج،
وأضاف "اللقاني": نتج عن الورشة 3 أفلام قصيرة مدتها ما بين 7 و4 دقائق، نفذها المتدربون من الشباب بداية من شهر مارس الماضي".
كما عقدت المبادرة ورشة تدريب لـ3 مترجمات لغة إشارة لتدريبهم على المصطلحات والمفاهيم السينمائية، ليتمكنوا من ترجمة المصطلحات السينمائية بشكل صحيح للمتدربين من الصم.
وذكر اللقاني أن "مبادرة ديف
وتقوم المبادرة بعد انتهاء مرحلة التدريب بإنتاج أفلام لهؤلاء الشباب وتوزيعها وتنظيم عروض لها وتسعى في المستقبل القريب إلي دمجهم للعمل في سوق صناعة السينما في مصر والمنطقة العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر "سينما في كل مكان" يطلق مبادرة "ديف فيلم لاب" لتدريب شباب الصم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.