"سينما في كل مكان" يطلق مبادرة "ديف فيلم لاب" لتدريب شباب الصم

عقدت أخيراً مبادرة ديف فيلم لاب "Deaf Film Lab"، ورشة لتدريب شباب الصم من الجنسين على صناعة الأفلام وهي إحدى مبادرات مشروع سينما في كل مكان Cinema Everywhere.

وقال المخرج وجيه اللقاني مؤسس المبادرة إن الورشة أولى مشروعات مبادرة ديف فيلم لاب، وشارك بها 14 شابا وفتاة من الصم، تم تدريبهم بشكل احترافي متطور على كافة مراحل صناعة الأفلام القصيرة بداية من السيناريو والإخراج مرورا بالتصوير السينمائي وانتهاء بالمونتاج،

من خلال مجموعة من أمهر المدربين السينمائيين.وأضاف "اللقاني": نتج عن الورشة 3 أفلام قصيرة مدتها ما بين 7 و4 دقائق، نفذها المتدربون من الشباب بداية من شهر مارس الماضي".كما عقدت المبادرة ورشة تدريب لـ3 مترجمات لغة إشارة لتدريبهم على المصطلحات والمفاهيم السينمائية، ليتمكنوا من ترجمة المصطلحات السينمائية بشكل صحيح للمتدربين من الصم.وذكر اللقاني أن "مبادرة ديففيلم لاب أحدث المبادرات السينمائية لمشروع سينما في كل مكان Cinema Everywhere وهي مبادرة غير ربحية تأسست عام 2018 بمدينة الإسكندرية تعمل على تشجيع ومساعدة وإتاحة فرص لشباب الصم من الجنسين لتعلم صناعة واكتشاف القدرات والطاقات الإبداعية لديهم وحثهم على التفكير والابتكار وتمكينهم من استخدام السينما كلغة للتواصل بينهم وبين المجتمع الذي يعيشون فيهد ووسيلة للتعبير عن أفكارهم وأحلامهم".وتقوم المبادرة بعد انتهاء مرحلة التدريب بإنتاج أفلام لهؤلاء الشباب وتوزيعها وتنظيم عروض لها وتسعى في المستقبل القريب إلي دمجهم للعمل في سوق صناعة السينما في مصر والمنطقة العربية.