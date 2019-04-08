الخميس.. كارول سماحة ضيفة منى الشاذلي في معكم

تحل المطربة كارول سماحة ضيفة علي برنامج "معكم"، الذي يعرض علي شاشة CBC، الفضائية مع الإعلامية مني الشاذلي، وذلك يوم الخميس الموافق 11 أبريل في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ومن المقرر أن تتحدث كارول خلال الحلقة عن بعض المحطات الهامة خلال مسيرتها الفنية، وعن أحدث أغانيها "مطلقة"، بالإضافة لتجربتها الهامة التي تستعد لخوضها مع هولوجرام عبدالحليم حافظ علي

مسرح المنارة، كما ستقدم بعض أغانيها التي يعشقها جمهورها بصوتها الرائع.يذكر أن كارول سماحة تستعد لإحياء حفل غنائي كبير يحمل اسم "الحلم"، يجمعها بهولوجرام العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، بقاعة مركز المنارة للمؤتمرات، يوم الجمعة الموافق 19 ابريل الجاري.