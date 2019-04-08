شاهد.. هيفاء حسين سجينة عذراء في رمضان

روجت الفنانة البحرينية هيفاء حسين، لمسلسلها الجديد "عذراء"، الذي تخوض من خلاله موسم دراما رمضان 2019، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشرت هيفاء بوستر المسلسل، الذي ظهرت فيه خلف قضبان حديدية كسجينة وهي تبكي بحزن وانكسار، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار درامي تراجيدي حول

مجموعة من السجينات اللاتي تلاقت حكايتهن خلف أسوار السجن وظلمته.يذكر أن مسلسل "عذراء"، بطولة شجون الهاجري، عبدالله الطليحي، عبير أحمد، مشاري البلام، هيفاء حسين، مرام البلوشي، تأليف محمد شمس، وإخراج محمد القفاص.