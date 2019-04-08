رامز جلال يثير الجدل ببرنامج المقالب الجديد.. وفنانة كبيرة تكشف المستور

أثار الفنان رامز جلال، الكثير من الجدل بعد إنكشاف أول ضيوف برنامج المقالب الجديد الذي يحضر له تمهيدًا لعرضه في رمضان المقبل، مما جعله يتصدر تريندات مؤشر البحث العالمي

"جوجل".وتداول رواد مواقع السوشيال ميديا مؤخرًا أن الفنانة شهيرة ستكون ولأول مرة بين ضحايا برنامج رامز، لكن تظل حتي الآنالمعلومات عن طبيعة المقالب التي ينوي رامز تنفيذها مجهولة.

جدير بالذكر أن برنامج رامز جلال سيعُرض علي شاشة MBC مصر في شهر رمضان المُقبل، ويتم تصوير حلقاته حاليًا في إندونيسيا، وسط تكتم شديد علي فكرة البرنامج هذا العام.