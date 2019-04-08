نجم ستار أكاديمي يجري عملية جراحية

أجرى الفنان محمد شاهين، نجم ستار أكاديمي، صباح، اليوم الاثنين، عملية جراحية بالجيوب الأنفية. وحرصت الصفحة الرسمية للفنان محمد شاهين على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" طمأنت جمهوره على حالته الصحية قائلة: "محمد على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك" طمأنت جمهوره على حالته الصحية قائلة: "محمدخرج من العملية ياجماعة والحمد لله بقى بخير دعواتكم ليه بالشفا". وانهالت التعليقات على المنشور متمنيين له الشفاء العاجل، ومزيد من النجاح والتفوق في حياته الفنية والشخصية.

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