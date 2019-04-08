الليلة.. حفل بغدادي بيج باند بدار الأوبرا

يستعد عازف الترومبيت الدكتور مجدي بغدادي، الليلة لتقديم حفل موسيقي بمصاحبة فرقته "بغدادي بيج باند"، علي خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن يقدم بغدادي خلال الحفل مجموعة من أشهر أعمال الجاز العالمية، بالإضافة إلي مختارات من ألحان الموسيقى العربية التى أعيد صياغتها فى قالب موسيقى الجاز منها برازيل، مزاج جيد، موجة، إبريل في باريس،

كرنفال لوس ريوس، مامبو جامبو، شيئ صغير مجنون يدعي الحب، نيويورك نيويورك، رقصة القمر، و حلق بى إلى القمر.يشار إلي أن "بغدادي بيج باند"، تضم كل من: مصطفى سعيد، ريمون فوزي.. ساكسفون، شادي القصير، تامر كمال ..تينور وساكسفون، مايكل لويس، أحمد عبدالعزيز، أمير إبراهيم، زافار عظيموف.. ترومبون، ديميتار ميتكو،وليد جبر، هاروكا، تامر نصار، ريثيم سيكشن.. ترومبيت، شريف عليان.. دبل باص، محمد عبد الله.. بيانو، حازم عبد القادر.. إيقاع، الهامي أمين.. غناء.ويذكر أن مجدي بغدادي تخرج فى كونسرفتوار القاهرة عام 1982 وحصل على دبلوم العزف على آلة الترومبيت بدرجة إمتياز ودرجة الدكتوراه من المدرسة العليا للموسيقى والإنتاج الفنى بألمانيا ومنذ عام 1990، شغل منصب عازف الترومبيت الأول بأوركسترا القاهرة السيمفونى ما بين عامى 1983 – 1997 وقائد أوركسترا آلات النفخ والإيقاع بالكونسرفتوار بين عامى 1997 – 2003.