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تعرف على مكان عرض "شباك مكسور".. الليلة

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يقام مساء اليوم، الاثنين، العرض المسرحي "شباك مكسور" في قاعة زكى طليمات، وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.

ويذكر أن "شباك مكسور" بطولة أحمد مختار، نادية شكرى، مجدى عبيد، على كمالو، وليد أبو ستيت، مروان فيصل، ربا شريف إمام، مروى

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كشك، هند حسام، ديكور وأزياء وائل عبدالله، موسيقى يحيى نديم، إضاءة أبو بكر الشريف، توزيع موسيقى شريف الوسيمى ، من تأليف رشا عبد المنعم ومن إخراج شادى الدالى.
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