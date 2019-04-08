تعرف على مكان عرض "شباك مكسور".. الليلة

يقام مساء اليوم، الاثنين، العرض المسرحي "شباك مكسور" في قاعة زكى طليمات، وذلك فى تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً، وسعر التذكرة 30 جنيهًا.
ويذكر أن "شباك مكسور" بطولة أحمد مختار، نادية شكرى، مجدى عبيد، على كمالو، وليد أبو ستيت، مروان فيصل، ربا شريف إمام، مروى
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