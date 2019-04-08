الثلاثاء.. أمسية موسيقية لعازفة الهارب منال محيي الدين بدار الأوبرا

تستضيف دار الأوبرا المصرية عازفة الهارب منال محيي الدين، في أمسية موسيقية مميزة، بعنوان "أنامل شرقية"، على خشبة المسرح المكشوف، وذلك يوم الثلاثاء 16 أبريل في تمام الساعة الثامنة مساءً.
من المقرر أن تعزف منال
يذكر أن منال محيى الدين تعد من أوائل العازفات المصريات على الهارب، التى وصلت للعالمية، حيث صنفت ضمن أفضل عشر عازفات للهارب على مستوى العالم، وقدمت العديد من الحفلات الموسيقية مع الموسيقار فتحى سلامة فترة طويلة اعتمدت فيها على المزج بين موسيقى الجاز والموسيقى الشرقية.
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