بالفيديو: دهس عناصر من الدرك في بيروت وإطلاق نار على السائق

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 8 أبريل 2019 04:11 مساءً - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الاثنين، مقطع فيديو لعملية دهس عنصرين من شرطة السير اللبنانية أثناء محاولتهما توقيف سائق باص عمومي.

وأظهر مقطع الفيديو محاولة عناصر الشرطة توقيف سائق الباص، لكنه رفض وقام بصدم شرطي السير ودراجته النارية، مما اضطر الشرطي إلى إطلاق النار باتجاه إطارات الباص.

وتسبب المقطع بضجة على مواقع التواصل بين اللبنانيين حيث طالب العديد منهم بمحاسبة السائق بعقوبة تتساوى مع فعلته التي لا تغتفر مؤكدين بأن محاسبته ستكون عبرة لكثيرين غيره.

كما طالب العديد من اللبنانيين بتقديم مكافئة للدركي الذي حاول تطبيق القانون على صاحب الفان وكاد يضحي بنفسه من اجل عناصر الدرك الآخرين.

فيما طالب آخرين بعدم تكرار عمليات اطلاق النار التي صدرت من قبل الدركي لأن مثل هذا الأمر قد يتحول إلى كارثة في حال لو اتجهت احدى الطلقات الى احد المارة او احدى السيارات المتواجدة في المكان.

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ومن جهة أخرى،أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بيان أن “صباح اليوم 08/04/2019 تداولت وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي فيديو لسائق ” فان” تحت جسر الكولا يقوم بصدم عنصرين من قوى الامن الداخلي”.

وأوضحت، أنه “وفي أثناء قيام دراج من عناصر شرطة بيروت باقتياد سائق ” فان” الى الحجز بمخالفة محرك يعمل على المازوت، ولدى وصوله تحت جسر الكولا اقدم على صدم شرطي سير في المحلة محاولاً الفرار، ولدى توقيفه من قبل الدراج، قام أيضاً بصدمه ودراجته مستمراً بالفرار، مما اضطر الدراج الى اطلاق النار باتجاه إطارات الـ ” فان”.

وأضافت:”على الفور قامت دورية من شعبة المعلومات بمطاردته وتمكنت من توقيفه، وهو: ح. د. ( مواليد عام 1966، لبناني) وأحيل الموقوف والـ ” فان” الى فصيلة الرملة البيضاء في وحدة شرطة بيروت، فيما جرى نقل العنصرين الى المستشفى للمعالجة”.

وشددت المديرية، على أن “التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص”.