هل وصفت المخرجة كاملة أبو ذكري دينا الشربيني وعمرو دياب بـ”الأفاعي”؟

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 03:54 مساءً - إنسحبت المخرجة كاملة أبو ذكري من إخراج مسلسل “زي الشمس” الذي تقوم ببطولته الممثلة المصرية دينا الشربينيوالمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، ليحل مكانها المخرج سامح عبد العزيز.
وأشارت المصادر إلى ان إنسحابها يعود بسبب إعتراضها على تدخل الفنان عمرو دياب في العمل والذي أراد وضع الموسيقى التصويرية للعمل، ورفضت كاملة الأمر مؤكده أن عمرو نجم ومُغني كبير، لكنه لا علاقة له بالتأليف الموسيقي للأعمال الدرامية.
وكان لافتاً التعليق الذي كتبته كاملة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي قائلةً:”لن أرد على جحر الأفاعي”، الأمر الذي فسره بعض مُتابعيها بأنها تقصد بـ”الأفاعي”عمرو دياب ودينا الشربيني.
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