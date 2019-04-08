شاهدوا كاتب “ناسيني ليه” لـ تامر حسني يكشف عن الكلمات المحذوفة من الأغنية

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 03:54 مساءً - كشف الشاعر المصري ​تامر حسين​ عن الكلمات المحذوفة من أغنية “​ناسيني ليه​”، للفنان المصري ​تامر حسني​، والتي حققت نجاحاً كبيراً قبل وبعد طرح الفيديو كليب.

ونشر حسين عبر صفحته الخاصة عى احد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو له يقول الكوبليهات المحذوفة، وذلك بعد أن تم إضافة كوبليه جديد للكليب، يقول: “تعالى لومني أو غلطني انا تفكيري هيموتوني وبساءل ياما عنك من وراك”.

وحقق كليب الأغنية أكثر من 35 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية لحسني على “يوتيوب”، بعد مرور شهرين على طرحه، وهو من إخراج ​سعيد الماروق​.