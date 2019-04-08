شاهدوا.. هل حمل ميغان ماركل مزيّف؟ وماذا كشفت سيرينا ويليامز؟

كتب امير فتحي في الاثنين 8 أبريل 2019 03:54 مساءً - ضجت وسائل التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بصور وفيديوهات تتحدث عن أن حمل دوقة ساسكس ​ميغان ماركل​ مزيّف، من خلال ارتداء بطن حمل صناعي.

وبدأت الواقعة، بعد أن نُشر عبر “يوتيوب” مقطع فيديو بأنه “الدليل المطلق” على ان هذا الحمل مزيّف، ليتم بعدها إنتشار العديد من الفيديوهات والصور عبر مواقع التواصل، واعتمد أصحاب النظرية على هاشتاغ “#moonbump” لنشر نظرية الحمل المزيف لميغان ماركل، في إشارة إلى الهبوط على سطح القمر عام 1969، والذي يواجه أيضا تشكيكا بصحته.

ويشير المؤمنون بنظرية المؤامرة إلى أن الصور والفيديوهات التي تظهر حمل ميغان، تكشف أن بطنها “غير متوازن” و”متذبذب” وهو ما يؤكد أن حملها مزيف، بحسب أصحاب النظرية.

ومن ناحية أخرى، كانت أثارت لاعبة التينس الشهيرة ​سيرينا ويليامز ​جدلاً واسعاً بين المتابعين، حيث أشاروا إلى أنها كشفت عن جنس مولود صديقتها ماركل بشكل غير مقصود.

وجار ذلك خلال مقابلة كانت تجريها قبل يومين، مع برنامج E! News التلفزيونيّ، حيث وفي حديثها عن الأمومة وقالت: “لي صديقة حامل وتقول لي ( طفلي سيفعل كذا وكذا )، وأنا أكتفي بالنّظر إليها، وأقول لها ( لا لن تفعل، وأنتِ لن تفعلي ذلك أيضًا )”.

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وعلى الرغم من عدم تسميتها لماركل، لكن المتابعين أشاروا إلى أنها تقصدها، وأنها كشفت أن جنس المولود أنثى بسبب حديثها عن أنها فتاة.