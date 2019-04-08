- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
أطلق المطرب والنجم اللبنانى رامى عياش، أحدث أغنياته الجديدة والتى تحمل اسم “بعقلين”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهى من ألحان بهاء حمزة، وكلمات معتصم حمزة.
واعتمد رامى عياش فى الفترة الأخيرة على طرح بعض أغنيات ألبومه على طريقة الأغانى الفردية، بنزول أغنية واحدة كل فترة حتى يحقق نسب مشاهدة عالية.
وكان رامي قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “قصة حب” من كلمات محمد رفاعى، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، إخراج فادى حداد، وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت وحققت نسب مشاهدة عالية.
كما طرح المطرب اللبنانى رامى عياش، أحدث أغنياته الجديدة والتى تحمل اسم “عمر جديد”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من ألحانه، ومن كلمات كاثرين معوض.
والجدير بالذكر أن ألبوم رامي عياش الجديد “قصة حب”، يتكون من 10 أغنيات مختلفة تتنوع ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.
كانت هذه تفاصيل خبر رامى عياش يطرح «بعقلين».. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.