رامى عياش يطرح «بعقلين».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب والنجم اللبنانى رامى عياش، أحدث أغنياته الجديدة والتى تحمل اسم “بعقلين”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، وهى من ألحان بهاء حمزة، وكلمات ​معتصم حمزة.

واعتمد رامى عياش فى الفترة الأخيرة على طرح بعض أغنيات ألبومه على طريقة الأغانى الفردية، بنزول أغنية واحدة كل فترة حتى يحقق نسب مشاهدة عالية.

وكان رامي قد طرح مؤخرًا فيديو كليب أغنية “قصة حب” من كلمات محمد رفاعى، ألحان وتوزيع جان مارى رياشى، إخراج فادى حداد، وتم تصويرها فى العاصمة اللبنانية بيروت وحققت نسب مشاهدة عالية.

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كما طرح المطرب اللبنانى رامى عياش، أحدث أغنياته الجديدة والتى تحمل اسم “عمر جديد”، وذلك عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وهي من ألحانه، ومن كلمات ​كاثرين معوض​.

والجدير بالذكر أن ألبوم رامي عياش الجديد “قصة حب”، يتكون من 10 أغنيات مختلفة تتنوع ما بين اللهجة المصرية واللبنانية.