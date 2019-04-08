محمود حجازي يحتفل بعيد ميلاد زوجته ابنة شريف منير.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفل الفنان المصري محمود حجازي بعيد ميلاد زوجته أسما، ابنة الفنان شريف منير.

محمود شارك جمهوره في صورة رومانسية له مع زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتب معلقا: «النهاردة عيد ميلاد نصي التاني اللي عرفت معاها قيمة الحب والحياة بحبك كل سنة وانتي جميلة ومتألقة ومنورة حياتي، أسما شريف منير».

جمهور الفنان الشاب هنأه بمناسبة عيد ميلاد زوجته، وتمنى لهما حياة زوجية سعيدة، كما هنأتهما الفنانة نيرمين الفقي في تعليق كتبت فيه: «انتوا الاتنين قمر».

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أسما شريف منير تنشر صورها مع زوجها باستمرار، وكانت تدعمه في الفترة الماضية، وأثناء عرض الجزء الثاني من مسلسل «أبوالعروسة»، والذي حقق نجاحا كبيرا.

«أبو العروسة» شارك ببطولته سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نيرمين الفقي، محمد عادل، كارولين عزمي، ولاء الشريف، وحقق نجاحا كبيرا.

أسما شريف منير ماكيرة ولها تصميماتها الخاصة في الأزياء سبق لها الزواج مرة من قبل، وأنجبت طفلة واحدة، واحتفلت بخطوبتها على محمود حجازي في أكتوبر عام 2017، إلا أنها فاجأت الجمهور عندما أعلنت فسخ ارتباطها منه في فبراير 2018، وذلك أثناء قيام خطيبها بتصوير مسلسل «أبو العروسة».

أسما فاجأت الجمهور بصور زفافهما من محمود حجازي في 9 سبتمبر الماضي، وكانت معهما في الصور ابنتها.