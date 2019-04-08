ريم البارودي تحتفل بعيد ميلاد ريهام سعيد وتنفي شائعات خلافهما.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

احتفلت الفنانة المصرية ريم البارودي بعيد ميلاد صديقتها الإعلامية ريهام سعيد.

ريم نشرت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، عدة صور من حفل عيد ميلاد ريهام، وعكست الصور مدى قوة صداقتهما وعلاقتهما القوية.

الفنانة المصرية وجهت التهنئة لريهام وقالت: «عيد ميلاد سعيد يا ريكو أتمنالك عام أفضل وكل أحلامك وطموحك تتحول لحقيقة بحبك»، وكتبت رسالة أخرى نفت فيها شائعات خلافهما: «والسنين بيتعدي بينا وهي كفيلة بالرد على اللي بيقولوه ربنا يديم علينا نعمة الصداقة والأخوة عقبال مليون سنة».

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كما نشرت ريهام سعيد صورة لها مع زوجها، وشكرته على كل ما يفعله لها، كما نشرت صور مع الفنانة ريم البارودي.

يُذكر أن ريهام سعيد احتفلت منذ أيام بعيد ميلادها أيضا مع صديقتها الإعلامية بسمة وهبة، وشكرتها على الحفل، وريهام من مواليد عام 1975، وأكملت هذا العام عيد ميلادها الـ 44.

ريم البارودي رفضت مؤخرا التعليق على خبر طلاق زوجها السابق الفنان أحمد سعد والفنانة سمية الخشاب، وقالت إن الأمر لا يخصها، وطلبت من الإعلام أن يركز على عملها الفني فقط.