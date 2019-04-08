كيفانج تاتليتوج يخطف أنظار المارة بالـ«فيراري».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي كيفانج تاتليتوج الشهير بـ«مهند» خلال أحدث ظهور له في منطقة أتيلار بإسطنبول.

كيفانج خطف أنظار المارة، وفلاشات المصورين بسيارته الـ«فيراري» الرمادية الفاخرة، وقد استغل الصحفيون الفرصة، وسألوا النجم الوسيم عن رأيه في دمج بعض من مشاهد مسلسله الجديد «الاصطدام» بالمسلسل المنافس له في نفس الموسم «الحفرة» بحلقة الأسبوع من كل عمل.

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مهند قال إن دمج بعض مشاهد المسلسلين نوعه من الترفية والترويج للعملين، كما أنه شئ ممتع للمشاهدين، مضيفاً: «لا اعلم كم حلقة سيستمر هذا الدمج، إلا أنه مثيراً، ولا اظن أنه سيستمر كثيراً».

يُذكر أن كيفانج يشارك في بطولة «الاصطدام» أمام إلتشين سانجو، أنور صايلاك، البيران دويماز وغيرهم، وهو العمل الدرامي الذي عاد به للشاشة الصغيرة بعد مسلسل «الجرئ والجميلة» الذي شارك في بطولته أمام توبا بويوكستو.

مهند يُعرض له أيضاً في دور العرض السينمائي التركي حالياً فيلم «الأعمال المنظمة» في موسمه الثاني، ويشارك النجم التركي في بطولته أمام رضا كوجا أوغلو، ويقدم فيه دور جديد من حيث الشكل والمضمون، حيث يجسد شخصية رجل عصابات بشكل أقرب للكوميديا السوداء، حتى أن الكثيرين من محبيه اقترحوا أن يقدم نفس الشخصية في مسلسل درامي منفصل عن الفيلم.