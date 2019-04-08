هاندة إرتشل تخلد ذكرى والدتها بوشم على جسدها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

يبدو أن انشغال الفنانة التركية هاندة إرتشل بتصوير مسلسلها الجديد، ورحلتها الأخيرة إلى المالديف، لم يخرجها من حزنها على والدتها، التي رحلت عن عالمنا يناير الماضي.

هاندة قررت تخليد ذكرى والدتها بـ«تاتو»، اختارت أن توشمه على جسدها، وتحديداً أسفل رقبتها، على أن يكون هذا الوشم لـ«فراشة»، حيث سبق ووصفت الفنانة التركية، الراحلة بالفراشة، وقد حرصت هاندة على استعراض وشمها الجديد بصورة بالأبيض والأسود، حزناً على والدتها.

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يُذكر أن والدة هاندة توفيت بعد صراع مع مرض السرطان، وقد عانت الفنانة الشابة كثيراً خلال فترة اكتشاف اصابة والدتها بالمرض، ومرورها بفترة علاج، وهذا ما اعربت عنه في تصريحات قالت فيها: «كبرت ألف سنة خلال عام واحد بسبب الأيام الصعبة التي اعقبت اكتشاف إصابة والدتي بالسرطان».

هاندة اضطرت لقراءة الكثير من الكتب حول المرض، وتجارب المرضى، وكيفية تعامل أقاربهم معهم، كما أنها قد تجهز نفسها لعملية جراحية للتبرع بنخاع العظام لوالدتها، إلا أن القدر كان أسرع منها في كتابة نهاية معاناة والدتها.

من ناحية أخرى، يُعرض لهاندة إرتشل حالياً مسلسل «الحلقة» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان التركي سيركان تشاي أوغلو، وهو العمل الذي عادت به إلى الشاشة بعد فشل آخر أعمالها، مسلسل «اللؤلؤة السوداء» أمام تولجهان سايشمان.