سلمى رشيد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى التي تشبهها تماما.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المغربية سلمى رشيد بعيد ميلاد شقيقتها الصغرى، والتي تدعى “شيماء”، حيث أتمت عامها الـ 23.

سلمى شاركت جمهورها بصورة من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها شقيقتها وهي ممسكة بتورتة صغيرة كتب عليها اسمها، وتطفيء الشمعة الوحيدة الموجودة بها.

الفنانة المغربية أرفقت الصورة بتهنئة خاصة لشقيقتها، قالت فيها: “عيد ميلاد سعيد لشيماء رشيد بحبك يا شوشو.. 23 سنة”.

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وقد حازت الصورة على إعجاب جمهور سلمى، وتمنوا لشقيقتها عيد ميلاد سعيد، كما أكدوا على وجودشبه كبير يجمع الشقيقتين.

وكانت الفنانة المغربية سلمى رشيد قد نشرت من قبل صورة لشقيقتها شيماء، وسألت جمهورها عن وجود شبه بينهما في تعليق كتبت فيه: «اختي حبيبتي .. ماشاء الله ...الله يحفظك.. تشوفون فيه شبه بيننا ؟؟ او لا».

فانز نجمة Arab Idol تفاعلوا مع الصورة بتعليقات أعربوا فيها عن إعجابهم بجمال شقيقة الفنانة الشابة، وفي الوقت الذي أكدوا فيه على وجود شبه بين الشقيقتين، رأى البعض أن «شيماء» فاقت شقيقتها المطربة جمالاً.