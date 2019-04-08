خديجة شنديل في رحلة رومانسية مع زوجها بفرنسا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز
سافرت الفنانة التركية خديجة شنديل إلى فرنسا في رحلة رومانسية رافقت فيها زوجها الفنان والمنتج بوراك سايشار.
النجمة الشهيرة بـ«ديلا هانم» شاركت محبيها بصورة خاصة جمعتها بزوجها من نزهة لهما بأحد شوارع باريس، حيث تمنى الفانز للزوجين رحلة سعيدة وممتعة.
يُذكر أن الحياة الشخصية كانت وراء ابتعاد خديجة عن الشاشة لفترة، حيث احتفلت بزفافها على بوراك مايو 2015، وقد رُزق الزوجان بمولودهما الأول «جان» مايو 2017، وقد فضلت الفنانة التفرغ بعدها لفترة لحياتها الشخصية.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر صحفية عن استعداد خديجة للعودة إلى الشاشة بعد طول غياب، وذلك من خلال مسلسل جديد تشارك في بطولته أمام الفنان التركي مراد يلدريم.
مسلسل «لعبة القدر» كان آخر عمل قدمته خديجة، وقد شاركت في بطولته أمام النجم التركي أوزجان دينيز عام 2015، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «عطر الأمس» آخر ما قدمه مراد الشهير بـ«أمير»، وقد شارك في بطولته أمام مريم أوزيرلي الشهيرة بـ«السلطانة هيام».
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