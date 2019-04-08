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رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
تتباهى النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة مايلي سايرس، بجسدها في العديد من المناسبات الخاصة منها والمهرجانات العامة التي يتواجد بها عدد كبير من كاميرات الصحفيين.
النجمة العالمية البالغة من العمر 27 عاما، ظهرت بصورة عارية الصدر، بينما كانت ممسكةً بالدولارات، ووضعت إحدى يديها على أنفها والأخرى غطت بها الجهة الأخرى من صدرها، وعلّقت عليها “عندما يكون والدك في المرتبة الاولى”، حيث كانت تشير إلى تعاون والدها بيلي سايريس مع Lilnasx العاشر في أغنية Old Town Road.
بينما ظهرت مايلي سايروس، في صورة ثانية، عرضت جسدها ببكيني خفيف أسود من دار شانيل، وسترة جلدية سوداء، وكتبت عليها: إنه يوم الجمعة وهناك طريقة واحدة للاحتفال... في بكيني شانيل.
الجدير بالذكر أن مايلي سايرويس ستكون بديلة المغنية كاردي بي في مهرجان Primavera Sound 2019، حيث اضطرت النجمة كاردي إلى الخروج من المهرجان، ومن المقرر الآن أن تصعد مايلي إلى المسرح يوم الجمعة 31 مايو الى جانب النجوم جانيل مونا، وروبن وكارلي راي جيبسن.
كانت هذه تفاصيل خبر مايلي سايروس تحتفل بنجاح والدها بشكل جرئ.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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