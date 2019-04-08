ابنة جيني إسبر تتزين بماكياج كامل في حفل عيد ميلادها السادس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

احتفلت الفنانة السورية جيني إسبر بعيد ميلاد ابنتها الوحيدة «ساندي» في أجواء مبهجة بحضور أصدقائها وعدد من أفراد أسرتها.

جيني هنأت ابنتها بتعليق مؤثر على صورة تجمعها بابنتها من أحدث جلسة تصوير خضعا لها، حيث كتبت: «انتي ساندي وسندي متل اليوم خلقتي ومعك حسّيت بحب نقي صافي الله يقدرني قدملك وعيشك حياة حلوة بحبك يانوستي»، حيث تلقت الفنانة تهاني الفانز متمنيين لابنتها حياة ماجحة وموفقة.

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الفنانة السورية لم تحرم الفانز من مشاركتها فرحتها بابنتها، حيث نشرت صوراً من أجواء عيد الميلاد، وكان لافتاً اختيارها لإطلالة واحدة لها ولابنتها، إلا أنها تلقت عدداً من الانتقادات بسبب ظهور «ساندي» بماكياج كامل، بالرغم من صغر عمرها، حيث اكملت الطفلة لتوها عامها السادس.

يُذكر أن جيني انجبت ساندي أبريل عام 2013 من طليقها المنتج عماد ضحية، وذلك في أحد مستشفيات نيويورك.

من ناحية أخرى، تشارك جيني إسبر في المارثون الرمضاني المقبل بعملين هما؛ «الحرملك» و«سلاسل ذهب».