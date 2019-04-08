رزان مغربي تحتفل بعيد ميلاد ابنها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية رزان مغربي بعيد ميلاد ابنها الوحيد «رام» الذي اكمل عامه الخامس، وحرصت على مشاركة الفانز بصورة من قالب كيك الحفل.

رزان ارفقت الصورة بتعليق مؤثر كتبت فيه: «بيبي و حياتي رام عيده اليوم .من خمس سنين الله بعتلي احلى هدية و كل يوم و كل لحظة بشكر ربنا على رام، الله يحميك و عقبال مليون سنة سعادة و صحة و نجاح»، حيث تلقت الفنانة تهاني متابعيها، متمنيين لابنها حياة سعيدة وموفقة وناجحة.

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يُذكر أن رزان مغربي أنجبت رام في ابريل 2014 من زوجها، رجل الأعمال المصري ناجي كامل، وهو نفس الشخص الذي سبق وظهر معها في الفيديو الشهير باسم «فضيحة رزان»، والذي تسبب في هجوم شديد على الفنانة نتيجة الوضع الحميم الذي ظهرت به رزان معه.

من ناحية أخرى، تجهز رزان مغربي لمسلسل جديد بعنوان «خراب بيوت» الذي تشارك في بطولته أمام نضال الشافعي، صلاح عبدالله، ومن إخراج تامر بسيوني، كما يُعرض لها حالياً فيلم «خط الموت»، وهو من تأليف وإخراج محمد عادل، ويشارك في بطولته، علا غانم، أحمد صلاح حسني، إنجي خطاب، عبدالإمام عبدالله، عبدالله مشرف، وغيرهم.