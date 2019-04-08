- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تألقت النجمة اللبنانية يارا في حفل زفاف خاص احيته في لندن، وحرصت على مشاركة محبيها بصور من أجواء الحفل.
يارا اختارت للحفل، طلّة شديدة الاناقة، ارتدت فيها فستان أخضر طويل براق، أبرز جمال خصرها، ورشاقة قوامها، وحمل توقيع دار لابورجوازي، كما اسدلت شعرها على كتفيها بشكل منحها طلّة أكثر جاذبية، حيث اشعلت الفنانة أجواء الزفاف بباقة من أجمل أغانيها الرومانسية والحماسية.
من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين، كما تجهز لأغنية عراقية لأول مرة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.
يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري، حيث حقق الكليب مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه.
كانت هذه تفاصيل خبر يارا تتألق بالأخضر في حفل زفاف بلندن.. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.