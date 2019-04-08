يارا تتألق بالأخضر في حفل زفاف بلندن.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تألقت النجمة اللبنانية يارا في حفل زفاف خاص احيته في لندن، وحرصت على مشاركة محبيها بصور من أجواء الحفل.

يارا اختارت للحفل، طلّة شديدة الاناقة، ارتدت فيها فستان أخضر طويل براق، أبرز جمال خصرها، ورشاقة قوامها، وحمل توقيع دار لابورجوازي، كما اسدلت شعرها على كتفيها بشكل منحها طلّة أكثر جاذبية، حيث اشعلت الفنانة أجواء الزفاف بباقة من أجمل أغانيها الرومانسية والحماسية.

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من ناحية أخرى، تستعد يارا لطرح أغنية لبنانية منفردة خلال الشهرين المقبلين، كما تجهز لأغنية عراقية لأول مرة، في الوقت الذي تعمل فيه على ألبومها الجديد، والمنتظر أن تطرحه سبتمبر المقبل.

يُذكر أن كليب أغنية «مليت» كان آخر ما طرحته الفنانة اللبنانية يار بمشاركة عبدالحفيظ دوزي والدي جي يوسف حوالي، من كلمات عبد القادر دوزي ومحمود برهيل، وألحان دي جي يوسف حوالي ومحمود نوبال وأمين دوكالي، والكليب من إخراج جيل الغبري، حيث حقق الكليب مليون مشاهدة بعد 3 أيام فقط على طرحه.