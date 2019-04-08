نوال الزغبي تعود للشعر القصير وتتعاقد على «بروفا».. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - آية عبد العزيز

فاجأت النجمة اللبنانية نوال الزغبي محبيها بحصولها على «لوك» جديد؟، حيث تخلت عن الشعر الطويل، وعادت للقصير مرة أخرى.

النجمة الذهبية استعرضت طلّتها الجديدة بصور نشرتها، حيث لاقى «لوك» نوال الجديد اعجاب متابعيها، حيث أكد أغلبهم أنها بدت في الشعر القصير أكثر جاذبية وحيوية، وأصغر عمراً.

من ناحية أخرى، تشارك نوال الزغبي في المارثون الرمضاني المقبل من خلال غناء تتر مسلسل «بروفا»، حيث نشرت الفنانة صوراً تجمعها بنجمة المسلسل، الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن، وزوجها المنتج جمال سنان، معلقة عليها: «بلشنا التحضيرات.. تيتر مسلسل بروفا.. رمضان ٢٠١٩.. قريباً».

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نوال سبق وغنت تتر مسلسل «حبة كاراميل» من بطولة ماجي أبو غصن، وكان من إنتاج شركة «إيجل فيلم» لصاحبها جمال سنان، حيث حققت الأغنية نجاحاً كبيراً خلال رمضان 2017، وهو نفس الموسم الذي قدمت فيه الزغبي تتر مسلسل «لأعلى سعر» للفنانة المصرية نيللي كريم.

يُذكر أن نوال الزغبي احتفلت مؤخراً بإطلاق ألبومها الجديد «كده باي»، وهو الألبوم الأول لنوال الزغبي مع شركة «روتانا» للصوتيات والمرئيات بعد انقطاع فني دام 10 سنوات، ويضم 10 أغنيات 7 باللهجة المصرية، و2 باللهجة اللبنانية، وواحدة فقط باللهجة العراقية.