سيف علي خان متحمس للعمل مع ابنته سارة

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تتبع الممثلة الصاعدة سارة على خان خطى والدها النجم الكبير سيف على خان وهي تلعب دور البطولة في الجزء الثاني من فيلم والدها الكوميدي الرومانسي الجديد “Love Aaj Kal”.

وقال سيف متحدثًا عن العمل الفني الجديد: “إنه فيلم جميل وأنا متحمس للغاية على وجه الخصوص لأن سارة تعمل مع المخرج امتياز على، أتمنى أن يكون كل من النجوم الشباب - سارة وكارتيك آريان - الأفضل”.

وعن حيثية اشتراكه في الفيلم إلى جوار ابتنه، أكد خان “بصراحة أريد أن ألعب كل دور شريطة أن يكون مثيرًا للاهتمام بما فيه الكفاية وإذا سمح الوقت بذلك. على الرغم من أن امتياز كان لطيفًا جدًا في عرض فيلم Love Love Aaj Kal، إلا أنني لم أوقع الفيلم على عكس الشائعات.

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وفي ذات السياق، صرح خان Saif Ali Khan في وقت سابق بإحدى المقابلات الصحفية عن أسباب عدم عمله مع زوجته النجمة كارينا كابور Kareena Kapoor، وأكد أن العمل مع الغرباء هو أكثر إثارة للاهتمام للجمهور، وأكثر إثارة للاهتمام بالنسبة لنا”.

وكان جمهور سيف وكارينا قد تساءل مرات عديدة لماذا لا يعملان معًا في أعمال سينمائية جديدة، بعد مرور 6 سنوات على آخر فيلم لهما، رغم أنهما عملا معا في السابق في 5 أفلام.

يشار إلى كارينا وسيف على، تزوجا بعد علاقة عاطفية طويلة بدأت عام 2008، فقررا الارتباط الأبدي في أواخر 2012، ورزقا بمولودهما الأول “تيمور” في 20 ديسمبر 2016. ويعيش تيمور حاليًّا مع مربّيته التي يقضي معها الكثير من الوقت، بسبب انشغال والديه بتصوير كثير من الأعمال الفنية.