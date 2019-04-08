حنان ترك تنتهي من فيلم «النداهة»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلنت شركة O2 Media Group عن انتهائها من إنتاج فيلم “النداهة” للنجمة حنان ترك، والنجم هاني عادل وهو أول دراما صوتية تعرض في صالات عرض جماهيرية في مصر والعالم العربي.

وأحداث الفيلم مستوحاة من أسطورة “النداهة” الشهيرة في القصص الشعبية المصرية، حيث يقوم هاني عادل بدور الطبيب هارون الذي يحاول كشف غموض مقتل حبيبته فريدة – حنان ترك – في قرية ريفية يسيطر عليها طبيب فاسد مع عمدة القرية، حيث تدور الأحداث في إطار رعب وتشويق مع أجواء من الرومانسية بين هارون وفريدة.

والفيلم من تأليف وإخراج خالد المهدي الذي أنتج قبل ذلك مع الراحل خالد صالح و حنان ترك فيلم آخر أيام الأرض الذي لاقى نجاحًا كبيرًا وهو ينوي وفريق عمل النداهة خوض تجربة جديدة في صناعة أفلام صوتية تتيح للجمهور إطلاق خيالهم مع الفيلم وتصور أبطاله ومناظره بشكل حر حسب كل متلقٍ.

والجدير بالذكر أن شركة O2 بدأت نشاطها في مجال الميديا قبل 4 سنوات ولديها استثمارات كبيرة في مجال الإنتاج الصوتي حيث تنتج الكتب والدراما الصوتية لأشهر المنصات في السوق العربية كما أنها تمتلك عددا من المنصات الإعلامية مثل برنامج مزاجنجي ومنصة رواة والعديد من الأعمال المدبلجة على القنوات المصرية.