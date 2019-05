مفاجآت بحفل جوائز "موسيقى الريف".. وزوج نيكول كيدمان يبهر الجمهور

قدَّم المغني كيث أوربان أداءً مذهلًا في حفل توزيع جوائز أكاديمية موسيقى الريف (ACM Awards) في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، مؤكدًا من جديد أنَّه يستحق شعبيته الكبيرة ورهان الجمهور على احترافه كفنان ومغن، ما أثار موجة من التصفيق الحاد خاصةً من زوجته نيكول كيدمان.

وحسب موقع "هوليوود لايف" الأمريكي، فإن أداء المغني صاحب الـ51 عاماً لأغنية Burden (عبء) للمغني فون فانس في الحفل يعود إلى تأثير الأغنية القوي عليه، فهو يدرك جيدًا كم يمر الناس بمواقف صعبة يوميًا يحتاجون فيها إلى المساندة والدعم من المقربين كي يدركوا أنَّهم ليسوا بمفردهم.



وتلقى أوربان ترشيحين في حفل جوائز أكاديمية موسيقى الريف هذا العام، أحدها عن فئة أفضل فنان، والثاني عن فئة أفضل مؤدٍ.

وعاد أوربان إلى الأداء الحي على خشبة المسرح بعد فترة راحة قصيرة غاب فيها عن الجولات الموسيقية للتركيز على قضاء وقت بصحبة عائلته وابنتيه الصغيرتين صانداي روز وفيث من زوجته نيكول كيدمان التي ارتبط بها عام 2006.

وتضمن حفل توزيع الجوائز مفاجآت أخرى، منها غناء الممثلة كريسي ميتز لأول مرة في عرض حي يبث على شاشة التلفزيون أمام الجماهير.

كريسي ميتز، التي لعبت في مسلسل This is Us (هذا نحن)، دور مغنية موهوبة تبحث عن فرصة لكن بعض المشاكل الشخصية تحول دون شهرتها، لم يسبق لها تقديم أي عرض حي أمام الجمهور.

وكان حضور "ميتز" الحفل جزءا من ترويجها لفيلمها الجديد Breakthrough (اختراق)، قبل أن تفاجئ الجمهور بانضمامها إلى مجموعة من أشهر مغنيات موسيقى الريف مثل كاري أندروود ولورين ألاينا، على المسرح في استعراض غنائي فريد لأغنية I’m Standing With You (أنا أقف بجانبك).