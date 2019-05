بالصور.. عشاق هاسل يعالجون صدمة الفراق بالورود والجداريات

توافد عشاق مغني الراب الأمريكي نيبسي هاسل، الإثنين، على محيط متجره الخاص للملابس في مدينة لوس أنجلوس، وعبروا عن افتقادهم للراحل بوضع باقات الورود ورسم جداريات؛ حدادا على مقتله.





وقتل هاسل، الذي رشح ألبومه الأول المسجل في الاستوديو "فيكتوري لاب" للفوز بجائزة جرامي أفضل ألبوم راب في فبراير/شباط الماضي، بالرصاص على يد مجهول الأسبوع الماضي، أمام متجره "ماراثون" بشارع سلوسون في لوس أنجلوس.

وشهدت ساحة متجر "ماراثون" تجمع العشرات من محبي هاسل، الذي قتل وهو في الـ33 من عمره، ووضعوا الشموع والورود، بجانب زجاجات تحمل رسائل تعبر عن افتقادهم له، فيما بدأ آخرون رسم جداريات الراحل بـ"الرش"، وتعليق قبعات تحمل كلمات من أغنياته خاصة "FDT" على الحائط.





وحرص عدد من الموجودين على التقاط صور أمام اللوحات الجدارية، ووزع أعضاء The Nation of Islam نسخا من صحيفة The Final Call تحمل صوره وموضوعات تدور عن هاسل.





وينحدر فنان الراب من حي في لوس أنجلوس يشهد حرب عصابات، وبدأ مسيرته ببيع "تسجيلات مختلطة" (ميكستايبس)، ومن أشهرها: "كرينشو" وصدرت 2013.





وأثار هاسل ضجة في أبريل/نيسان 2016 بإصداره مع مغني الراب "واي جي" أغنية "إف دي تي" (فاك دونالد ترامب)، في خضم حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.





وفي آخر تطورات قضية مقتل هاسل، أعلن مسؤولون بشرطة لوس أنجلوس إلقاء القبض على المشتبه به إيريك هولدر، الذي قتل هاسل رميا لخلاف شخصي، موضحة أنه "رهن الاحتجاز".